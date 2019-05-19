عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب: اللي عملته دا بلطجة

وقال عمرو مصطفى في بيان له: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعملوا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن".