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البحرين تطالب مواطنيها مجددًا بمغادرة العراق وإيران" فورًا"

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ملك البحرين
ملك البحرين

متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

البحرين

طلبت دولة البحرين مواطنيها بمغادرة العراق وإيران فورًا خوفًا من أي تطورات التوتر في المنطقة.

وحذرت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة "فوراً" لسلامتهم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دعت وزارة الخارجية كل المواطنين المتواجدين في إيران، والعراق إلى ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم.

وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية: "أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".


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