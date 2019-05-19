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إعلامي سعودي: الأزمات أثبتت "إسرائيل"هي الصديق الوفي

الحياة السياسية

السعودية واسرائيل
السعودية واسرائيل

متابعات - أمينة عبد العال

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غرد الإعلامي السعودي عبد الحميد الغبين، على صفحته الرسمية على "تويتر"، تدوينة أعلن فيها أن إسرائيل هي الصديق الوفي للملكة العربية السعودية.

وأثارت هذه التدوين سخط رواد "تويتر" من متابعي الإعلامي وقال أحد المتابعين: "سود الله وجهك، ألا تعلم أن إسرائيل هي الوجه الآخر للماسونية وهي من زودت إيران أصلاً بالسلاح حتى يتمدد في الشرق الأوسط ثم تتخذ ذلك ذريعة لتقاسم بلدانا مع الفرس؟ عليك أن تعلم أن اليهود أشد نقضًا للعهود من الفرس، وكلاهما عليهم لعنة الله، عليك أن تقرأ التاريخ قبل أن تكتب يا سفيه".

وكتب "الغبين" في تدوينته: "تدرك السعودية خطورة الوضع الإقليمي الذي أشعل شرارته نظام إيران الذي لا يكترث للأعراف الدولية، وتضع المملكة العرب اليوم أمام المسئولية التاريخية،علينا ألا نعول على العرب كثيرًا وأدعو للتحالف العسكري والإستراتيجي مع إسرائيل التي أثبتت أنها الصديق الوفي عندما تتأزم الأوضاع".

جدير بالذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن مصدر مسئول في خارجية المملكة، أن الدعوة إلى القمتين جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."

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