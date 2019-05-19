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خبير إعلامي:

3أخطاء جوهرية لـ "بي بي سي" ولم تعتذر

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أرشيفية
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إيمان هاني

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أكد ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن وسائل الإعلام الغربية مثل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تابعة لمصالح مختلفة، وأحيانا متناقضة وأحيانا متصارعة.

وأضاف "عبد العزيز"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على "بي بي سي"، أن السبب في اعتقاد المصريين بوجود مؤامرة من هذه الوسائل، هو أنها ارتكبت أخطاء وانحيازات في فترة معينة وكانت هذه الانحيازات متكررة، والسبب الثاني وجود وسائل إعلام إقليمية تحرض على العنف، وهدفها تقويض الدولة المصرية.

وتابع أن هناك 3 أخطاء جوهرية وقعت فيها " بي بي سي" ولم يتم الاعتذار عنها، هي التي تسببت في تشويه صورتها لدى المصريين، حيث نشرت حصيلة خاطئة عن حادثة الواحات، ثم نشرت تقرير "زبيدة"، في 2018، والخطأ الثالث هو تقرير حملة "اطمن انت مش لوحدك"، مشددا على أن "بي بي سي" لم تعتذر عن ذلك.

وأشار الخبير الإعلامي إلى أنه لا يمكن أن تجتمع هذه الوسائل على مؤامرة ضد مصر في وقت واحد، لأن مصالح "روسيا اليوم" مختلفة عن "بي بي سي"، ومختلفة عن "رويترز"، لأن هذه الدول لديها تناقض ثانوي أو رئيسي في بعض القضايا.

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