ينجب طفلًا من ابنته ويقتله بطريقة مروعة فى البساتين

19 مايو 2019 - 10:19 ص

كشفت مباحث القاهرة غموض العثور على جثة طفل رضيع وملقى بأحد الشوارع بمنطقة البساتين، وتبين أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية "زنا محارم" بين أب وابنته، وتم القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة.

وبينت التحريات وجود علاقة غير مشروعة بين الأب المسن وابنته، وحملت سفاحا منه، وبعد ولادتها الطفل، تركته لوالدها وفرت هاربة، وعقب ذلك قرر الأب التخلص من طفله، وقتله وألقى به فى شوارع البساتين.

كان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل رضيع مقتولاً وملقى بالشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة العامة.