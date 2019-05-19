رسميا.. رفع الحظر عن الشيشة والسجائر الإلكترونية بالسعودية

19 مايو 2019 - 10:22 ص

رفعت الهيئة العامة للجمارك بالسعودية الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الإلكترونية؛ وذلك ابتداء من اليوم 1440/9/14هـ، الموافق 2019/5/19م.

وعن التفاصيل، أصدرت الهيئة تعميم وجهت فيه المختصين في المنافذ برفع الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الإلكترونية ووسائل تدخينها الخاضعة للبنود الجمركية.

حيث تسمح الهيئة للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب الآتي:

– ىجهاز واحد من أصناف شيشة إلكترونية، سيجارة إلكترونية.

(200) سيجارة ذات التسخين الكهربائي.

– كمية (60 مل) من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.

وكانت الهيئة العامة للجمارك قد أوضحت منذ أشهر أنه يُمنع استيراد الشيشة الإلكترونية، وذلك في خبر نشرته ” صدى ” بعنوان ”الجمارك” تكشف موقف الشيشة الإلكترونية من الاستيراد".