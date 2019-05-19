مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

19 مايو 2019 - 10:31 ص

تعطلت أجهزة التابلت فى عدد من لجان اختبارات طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، من الدخول إلى منصة امتحان مادة اللغة العربية، في بسبب توقف السيستم، ما أدى إلى لجوء إدارات المدارس إلى تحويل الامتحان الإلكتروني إلى ورقي، وذلك بعد مرور نحو ساعة من زمن الامتحان.

وقال المشرفون على الامتحان باللجان أن زمن الامتحان الورقي سيبدأ من لحظة توزيع ورق الأسئلة "الساعة 10 صباحا".

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018-2019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وتبدأ من التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية، وتبدأ في الواحدة ظهرا وتستمر حتى الرابعة عصرًا ، وذلك وفقا لما جاء بموقع "فيتو الإخبارى ".