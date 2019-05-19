  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
بحث متقدم
فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

أمير الكويت ونظيره القطري

اتفاق مبدئي.. الحرب على إيران تُعجل من المصالحة الخليجية

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

امم افريقيا 2019

خطوات حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

السفارة الأمريكية في القاهرة

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

اغتصاب

مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

مصر تحصد المركز40 فى البحث العلمى بـ" الذكاء الاصطناعى"

مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

آخر الأخبار

تابلت
تابلت

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى

#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

#

الخطيب: اللجان الانتخابية حضرات مقدسة مينفعش الرقص

#

مفاجأة في «تعديل الدستور».. ليس من بينها مد الرئاسة

تعطلت أجهزة التابلت فى عدد من لجان اختبارات طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، من الدخول إلى منصة امتحان مادة اللغة العربية، في بسبب توقف السيستم، ما أدى إلى لجوء إدارات المدارس إلى تحويل الامتحان الإلكتروني إلى ورقي، وذلك بعد مرور نحو ساعة من زمن الامتحان.

وقال المشرفون على الامتحان باللجان أن زمن الامتحان الورقي سيبدأ من لحظة توزيع ورق الأسئلة "الساعة 10 صباحا".

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018-2019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وتبدأ من التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية، وتبدأ في الواحدة ظهرا وتستمر حتى الرابعة عصرًا ، وذلك وفقا لما جاء بموقع "فيتو الإخبارى ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو
» أمريكا تعلن إجراء مناورات عسكرية بالخليج لمواجهة إيران
» للمرة الـ22.. "جالطة سراي" بطلًا للدوري التركي
» مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري بمنطقة "خفض التصعيد"
» ميلان يهزم فروسينوني.. ويبقي على حظوظه الأوروبية
» سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد
» البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه
» دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي
» إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح
» بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور
» "توطين " وظائف جديدة بالسعودية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة