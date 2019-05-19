عادل إمام يجدد المعركة بين ساويرس وعمار على

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الحياة السياسية

عادل
عادل

متابعات حنان حمدتو

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دافع المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصرى، عن الفنان عادل إمام، وذلك بعد أن استنكر  الكاتب عمار على حسن خبير علم الاجتماع السياسي ، توجه الأول، لتسمية أحد شوارع مدينة الجونة على اسم الزعيم.

وقال ساويرس خلال تغريدته على "تويتر": "لقد أعطى عادل إمام شعبنا السعادة والفرح وقدم مثلاً فى الدفاع عن الحرية والتصدى للإرهاب وهذا يكفيه فلسنا شعب يعيش على الصدقات.. فماذا قدمت أنت؟ وهل تبرعت انت لجمعية الأورمان حتى بـ100 جنيه؟".

وبالأمس كتب حسن على حسابه بتويتر قائلا: "ممكن أن تبرع عادل إمام لجمعية الأورمان بمائة جنيه فقط.. رجل أعطاه بسطاء المصريين كل شيء ولم يفكر يومًا أن يعطهم شيئًا، ويأتي المهندس نجيب ويطلب شارعا باسمه. بلد عجيبة".

وذلك بعد أن قال رجل الأعمال فى تغريدة سابقة:  "على الدولة المصرية أن تكرم الفنان الكبير عادل إمام بتسمية شارع أو مدينة أو حتى كوبري أحد الإنجازات التي يتم تشييدها في مصر الآن فهـو فعلا شخصية استثنائية لن تتكرر بعد الآن".

وتفاعل رواد تويتر مع منشور رجل الأعمال، وقال حساب باسم المهاجر: "إزاى يا بشمهندس.  دا كل إعلانات التليفزيون عن التبرعات سواء صدقه أو زكاة. حاجة تجنن"

وأضافت سها محمد "أومال كمية الإعلانات عن الجمعيات الخيرية دي أيه؟! أنا بحب عادل إمام بس مش دي الطريقة اللي تدافع بيها عنه ما إحنا مبناكلش سعادة برضه "

وتابعت كنزى محمد "سؤال هل فعلا هيكون أ/عادل ماتبرعش باي حاجة؟.. أكيد اتبرع بس أكيد ف الخفاااااا لأن دا شرط الصدقة فبلاش نظلم الناس ونتهمهم بشي هو بينهم وبين ربهم.. ياريت نبطل نتعامل ع أننا آلهة ونسيب مكان الله لله لأن إحنا بشر ومحدش قاعد ف وش التاني عشان يجزم إنه بيعمل أيه ومش بيعمل أية".


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