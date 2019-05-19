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وفاة خالد سعيد

وفاة والدة خالد سعيد

أعلنت شقيقة خالد سعيد وفاة والدتها ليلى مرزوق صباح اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

يذكر أن خالد سعيد شاب مصري من الإسكندرية، أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير.

كانت محكمة النقض أيدت حبس المتهمين بقتل خالد سعيد 10 سنوات، وهم "محمود صلاح محمود" و"عوض إسماعيل سليمان" شرطيين بقسم سيدي جابر.

ونسبت النيابة العامة للشرطيين ارتكاب جريمة قتل خالد سعيد في شهر يونيو 2010، أثناء إلقاء القبض عليه من مقهى للإنترنت بمحافظة الإسكندرية.

واعتبر خبراء ومراقبون مقتل سعيد ضمن الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة يناير، التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وكانت الصفحة التي أنشأت باسم "خالد سعيد" على "فيس بوك" ضمن العوامل التي حرضت على التظاهر ضد مبارك ونظامه في 25 يناير 2011.

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