مفاجأة.. "زيدان" يهدد بالرحيل عن مدريد

19 مايو 2019 - 11:25 ص

هدد الفرنسي زين الدين زيدان بالرحيل عن تدريب فريق ريال مدريد حال التدخل في عمله، وهو ما تصدر عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم "الأحد"، بجانب التطورات في صفقة انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف فريق برشلونة.

وذكرت صحيفة (ماركا) أن زيدان أكد قبل نهاية موسم مرير أنه إذا لم يفعل ما يريده في فريقه سيرحل.

وعن آخر تطورات الليجا، أشارت الصحيفة تحت عنوان (الشغف الأوروبي) إلى أن فالنسيا سيلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، وإسبانيول يعود للظهور في القارة العجوز عبر الدوري الأوروبي.