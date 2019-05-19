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في الكونجرس..

خطيبة خاشقجي تنشر صورتها مع "المرأة القوية"

الحياة السياسية

خطيبة خاشقجي
خديجة جنكيز

متابعات-علا خطاب

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نشرت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، صورًا لها بصحبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

وأرفقت خديجة خاشقجي الصور التي نشرتها، اليوم الأحد، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتعليق قالت فيه: "عندما تقترب القلوب تتحدث لغة يصعب ترجمتها، التقيت بهذه المرأة القوية عضوة الكونجرس @SpeakerPelosi، وتشاركنا حزننا الواحد، وهو فقدان الحبيب، وصاحب القلم الحر".

وأضافت: "دعتني إلى مكتبها خلال زيارتي وتعرفت عليها عن قرب. أنا فخورة بمعرفتها وبوقوفها الكامل مع قضيتي وقضية كل أصحاب الحرية".

وتحدثت خديجة، الخميس الماضي، للمرة الأولى أمام لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي عن قتلة خاشقجي، وطالبت بضرورة إجراء تحقيق شفاف وكامل حول مقتله، وتقديم المسئولين عن قتله أمام العدالة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

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