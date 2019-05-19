استمرار وقوع السيستم.. والمدارس تنتظر قرار الوزير

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قال أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة أم الأبطال، بمنطقة الهرم ومدرسة الأوقاف للبنات، ومدرسة السعدية بالجيزة، إن سيستم الامتحان الإلكتروني لم يعمل مع الطلاب، وتنتظر هذه المدارس قرار وزارة التربية والتعليم بتحويل الامتحان للورقي.

وفي مدرسة هضبة الأهرام الثانوية الرسمية، تم تحويل الامتحان الإلكتروني للورقي بعد انتظار ساعة كاملة دون جدوى.

وفي محافظات قنا والأقصر والغربية والمنصورة، أكد عدد من أولياء الأمور وقوع السيستم الإلكتروني وتم تحويل الامتحان إلى ورقي، وذلك وفقا لما ذكر بالشروق.


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