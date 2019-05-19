خبير: "الرئيس" تدبير من الله لإنقاذ مصر

19 مايو 2019 - 12:34 م

قال المستشار أحمد البحيري، خبير العلاقات السياسية والدبلوماسية، إن مصر أصبحت قوى إقليمية يعمل لها ألف حساب، وكانت السلمة الأولى لصعود الدولة المصرية هو الشعب المصري الذي استطاع بحسه ويقينه وإيمانه بنفسه ووطنه أن يحطم مخطط عالمي كانت مصر المستهدف الأول والرئيسي له.



وأضاف "البحيري"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد: "الله بسابق علمه جند لمصر قيادة لتوحيد وتوجيه الشعب المصري في الاتجاه الذي ينجو بمصر من الآفات المحيطة بها، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأوضح أن مصر في المرحلة الحالية تقف في مفترق طرق، مؤكدًا أن السفينة المصرية تسير بين عواصف عاتية، وهي عواصف مفتعلة ومصر مستهدفة في قلبها.

