  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

أمير الكويت ونظيره القطري

اتفاق مبدئي.. الحرب على إيران تُعجل من المصالحة الخليجية

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

امم افريقيا 2019

خطوات حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

السفارة الأمريكية في القاهرة

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

اغتصاب

مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

مصر تحصد المركز40 فى البحث العلمى بـ" الذكاء الاصطناعى"

غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب

عرب وعالم

بيروت
بيروت

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مشاجرة دموية بين عدد من أصحاب المحال التجارية بـ 15 مايو

#

موريتانيا.. مسيرة تطالب بالقضاء "الكامل" على الرق

#

"جوتشى" الإيطالية تختار "دينا" كواجهة إعلانية لعام 2019

#

حريق بممر الراعي الصالح بشبرا مصر

اضطر عشرات التجار فى بيروت بسبب تدهور الوضع الاقتصادى إلى غلق محالهم ومؤسساتهم التجارية في مناطق معروفة بنشاطها التجاري في العاصمة بيروت كالحمرا ومار الياس وبربور والأشرفية وغيرها.

هذا الوضع أشارت إليه مرارًا جمعية تجار بيروت، التي أعلنت مؤخرًا عن إغلاق حوالي مئتي محل تجاري في بيروت، عازية السبب إلى الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ونقص في السيولة.

وحذرت الجمعية من أنّ القطاع التجاري أصبح في دائرة الخطر، وأنّ استمرار الوضع الراهن يهدّد باقي المؤسسات والمحال التجارية في بيروت.

وقال رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، إنّ إقفال المؤسسات والمحال التجارية أضحى أمرًا واقعًا، بصرف النظر عن الارقام، موضحًا أنّه يأتي نتيجة تردي الواقع الإستهلاكي في البلد، وتراجع في حركة بيع التجزئة والإستهلاك بشكل عام، وهي مسألة مرتبطة بالانكماش الإقتصادي الحاصل .

وأضاف عربيد حول تأثير الإجراءات التقشفية في الموازنة على الحركة التجارية التي تشهد تراجعًا، لم ينف ارتداداتها السلبية على حال الركود والانكماش الحاصل قائلًا: "تدخل هنا السياسة والرؤية المالية المطلوبة في مشروع الموازنة، وفي غيرها من القرارات، التي من خلالها نجد طرقًا لتحفيز الإستهلاك وخلق نمو، ومن ناحية ثانية هناك حكم الضرورة الذي يلزمنا بإتخاذ اجراءات في الموازنة بحكم التراكم السلبي القديم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو
» أمريكا تعلن إجراء مناورات عسكرية بالخليج لمواجهة إيران
» للمرة الـ22.. "جالطة سراي" بطلًا للدوري التركي
» مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري بمنطقة "خفض التصعيد"
» ميلان يهزم فروسينوني.. ويبقي على حظوظه الأوروبية
» سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد
» البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه
» دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي
» إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح
» بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور
» "توطين " وظائف جديدة بالسعودية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة