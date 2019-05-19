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فريق أيسلندي يتحدى إسرائيل ويرفع علم فلسطين بتل أبيب

عرب وعالم

فريق أيسلندي يرفع علم فلسطين بتل أبيب
فريق أيسلندي يرفع علم فلسطين بتل أبيب

متابعات - أمينة عبد العال

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تل ابيب

علم فلسطين

يوروفيجن

رفع الفريق الأيسلندي المشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» التي أقيمت في إسرائيل، علم فلسطين أثناء التصويت.

فيما سارع منظمو الحفل إلى مصادرة العلم الفلسطيني من الفريق.

ولم تخل مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» هذا العام من الرسائل السياسية، حيث شهدت فقرة مغنية البوب الأمريكية الشهيرة، مادونا، (كانت ضيفة على المهرجان) في الليلة الختامية للمسابقة رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي. فقد رافق أغنية مادونا ظهور فتى وفتاة وهما يرقصان خلفها، بجوار بعضهما البعض، حيث ظهر العلم الإسرائيلي مرسوما على قميص الفتى من الخلف، بينما ظهر العلم الفلسطيني مرسوما على قميص الفتاة.

وكانت مادونا قد رفضت الدعوات إلى عدم مشاركتها في نهائيات مسابقة «يوروفيجن» في تل أبيب، باعتبارها واجهة لتجميل الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وقالت المغنية الأمريكية معلقة على ذلك إن الموسيقى توحد الناس، وإنها حضرت بسبب الموسيقى وليس لأسباب سياسية.

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