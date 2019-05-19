هكذا علق سياسي مصرى على بطولة "الشوارب واللحى"

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المهندس ممدوح حمزة
ممدوح حمزة

متابعات-علا خطاب

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مئات الرجال من جميع أنحاء العالم سافروا إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا للمشاركة في بطولة العالم للحية والشارب لعام 2019.

وظهر الكثير من الأساليب المذهلة في اعتماد اللحية في المسابقة الغريبة، ويشارك المنافسون المهرة في ثلاث فئات رئيسة هي: الشارب، اللحية الجزئية، واللحية الكاملة، وكل فئة لها عدة فئات فرعية.

ويستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام، ويعطي هذا الحدث النساء فرصة لإظهار إبداعاتهن في مسابقة السيدات، اللاتي يشاركن باللحى والشوارب المصطنعة.

جدير بالذكر، أن هذا الحدث للمرة الأولى بدأ عام 2011، ويعقد كل عامين في مواقع مختلفة حول العالم بما في ذلك برايتون وإنجلترا وشتوتغارت بألمانيا.

وفي السياق، علق المهندس ممدوح حمزة، على تقرير الصحيفة البريطانية، على حسابه على "تويتر"، قائلاً: "في انتظار التسجيل في جينيس" .


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