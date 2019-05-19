  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

أمير الكويت ونظيره القطري

اتفاق مبدئي.. الحرب على إيران تُعجل من المصالحة الخليجية

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

امم افريقيا 2019

خطوات حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

السفارة الأمريكية في القاهرة

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

اغتصاب

مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

مصر تحصد المركز40 فى البحث العلمى بـ" الذكاء الاصطناعى"

النيابة والادعاء المدني يطالبان برد هيئة محكمة قضية التلاعب بالبورصة

قضايا وحوادث

اختراق "موساك" فضح علاء وجمال مبارك
اختراق "موساك" فضح علاء وجمال مبارك

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

#

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة"

#

جمال مبارك يدافع عن نفسه أمام المحكمة:«أنا متقبل..دول ذنبهم إيه؟»

#

ننشر مرافعة دفاع المتهم الأول فى"التلاعب بالبورصة''

علاء وجمال مبارك

التلاعب فى البورصة

محاكمة علاء مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لجمال مبارك فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لطلبات النيابة العامة والمحامى بالحق المدنى.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو
» أمريكا تعلن إجراء مناورات عسكرية بالخليج لمواجهة إيران
» للمرة الـ22.. "جالطة سراي" بطلًا للدوري التركي
» مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري بمنطقة "خفض التصعيد"
» ميلان يهزم فروسينوني.. ويبقي على حظوظه الأوروبية
» سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد
» البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه
» دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي
» إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح
» بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور
» "توطين " وظائف جديدة بالسعودية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة