اعتنق الإسلام .. وأسلم على يديه 6 آلاف شخص

متابعات حنان حمدتو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك"، فيديو مصورًا لأحد الشيوخ وكتب النشطاء تعليقا عليه: "موسى بابندا.. أسلمَ قبل 11 عاما، ودعا أعضاء الكنيسة في قريته إلى الإسلام، فأسلموا، ودعا قومه فأسلم معه أكثر من 6 آلاف شخص منهم حفظه الله ونفع به".
وعلق عدد من النشطاء على المنشور فقال جاسون: "وعندنا أناس مسلمين بالولادة يريدون أن يدخلوا الجنة بجواز تهم وجنسياتهم وقبائلهم لا صلاة ولا عبادة ولا تقوى".
وأضافت وسام عباس: "الله متم نوره و لو كره الكافرون",
وتابع أحمد سالم: "الله اكبر... اللهم عزز دينك وانصر عبادك المؤمنين".
موسى بابندا..— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) 19 مايو 2019
أسلمَ قبل 11 عاما، ودعا أعضاء الكنيسة في قريته إلى الإسلام، فأسلموا، ودعا قومه فأسلم معه أكثر من 6 آلاف شخص منهم
حفظه الله ونفع به?? pic.twitter.com/kUFGF4co6p
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