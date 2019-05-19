ظهور جديد لقاضية في التلاعب بالبورصة

19 مايو 2019 - 01:55 م

شهدت قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة حضورا مميزا للمستشارة فاطمة أحمد قنديل، في الظهور الأول لها بهيئة المحكمة بجلسة اليوم في محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.