مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

19 مايو 2019 - 02:44 م

تسببت أعطال في خط الأنابيب الرئيسي لنقل الغاز من قطر إلى الإمارات في الكشف عن إمدادات الغاز المسال إلى قطر تعويضًا عن التعطيل في أنابيب الغاز.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن خط الأنابيب الرئيسي الذي يستخدم لنقل الغاز من قطر إلى الإمارات شهد عطلاً لعدة أيام في الشهر الماضي، وسدت الدوحة هذا النقص بإمدادات إضافية من الغاز المسال.

ونقلت الوكالة، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن خط الأنابيب "دولفين" الذي يضخ ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من حقل الشمال القطري إلى عملاء في الإمارات، تعرض لعطب كبير في الأراضي القطرية منتصف أبريل الماضي، ما أدى إلى إغلاق جميع منشآته لعدة أيام.

وتسبب هذا الأمر في انخفاض ملموس في إمدادات الغاز إلى الإمارات، لكن شركة الطاقة الوطنية العملاقة "قطر للبترول" مدت "يد العون" لشركة "دولفين للطاقة المحدودة"، مالكة المشروع، عن طريق شحن المواد اللازمة لأعمال الترميم، كما عوضت الشركة أيضا النقص في إمدادات الغاز الطبيعي عن طريق شحن الغاز المسال إلى الإمارات.

ويشار إلى أن شركة "دولفين" مملوكة بدورها لشركة "مبادلة" الإماراتية للاستثمار بنسبة 51% ولـ"توتال" الفرنسية بنسبة 24.5% و"أوكسيدنتال" الأمريكية بـ24.5%.

وفي منتصف صيف عام 2017، علقت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وبدأت مقاطعتها، متهمة الدوحة بالتدخل في شؤون دول أخرى وتمويل الإرهاب، وهي الاتهامات التي تنفيها الحكومة القطرية قطعيا.

وأعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حينئذ أنها لن تغلق خط الأنابيب الرئيسي الذي يربطها بالإمارات، في إجراء كان سيؤدي إلى عطل كبير في شبكة الغاز الإماراتية.