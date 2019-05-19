«الخشت» يطالب النواب بـ7 مليارات جنيه

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ميزانية الجامعة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت تقديراتها لمشروع موازنة 2019/ 2020 بحيث ترتبط بخطة الدولة ومفهوم الاستدامة التى تقوم عليها استراتيجية الدولة "رؤية 2030"، موضحاً أن الجامعة انتهت من تشغيل 124 برنامجاً تعليمياً جديداً، وطورت 31 معملاً.

وأضاف الخشت، فى كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد برئاسة الدكتور سامى هاشم، قائلاً: "راعينا مؤشرات الاقتصاد القومى عند وضع موازنتنا، وطلبنا إدراج 7 مليارات و300 مليون جنيه، وفوجئنا باعتماد وزارة المالية 5 مليارات فقط، ويصعب تدبير الفارق من التمويل الذاتى"، مشيراً إلي أن اعتمادات المستشفيات الجامعية بلغت مليار جنيه، فى حين طلبت الجامعة مليارين و200 مليون جنيه.

وأوضح "مشروع معهد الأورام القديم يتكلف 320 مليون جنيه، ودبرنا 160 مليونا من التبرعات خلال العام الجارى"، لافتا إلى أن تطوير المعهد سيزيد طاقته الاستيعابية بنسبة 30%، بينما لم تُدرج له أية مخصصات فى موازنة السنة المالية الجديدة 2019/ 2020.

وأكد الخشت، أن تطوير طوارئ قصر العينى القديم يتكلف 130 مليون جنيه، وأن العام الماضى شهد تدبير 50 مليونا لبدء التطوير، وتتبقى 80 مليون جنيه لإنهاء أعمال التطوير، موضحا أن مشروع فرع الجامعة الدولى سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد، بسبب الطلبة الوافدين، ورغم تلك الأهمية لم تخصص له أية اعتمادات مالية فى الموازنة العامة الجديدة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على تقديره لدور الدولة فى المشروعات القومية والجهود المبذولة فيها، لكنه أعلن فى الوقت نفسه تمسكه بالمقترح الذى وضعته الجامعة لموازنتها، موضحاً أن مصر عانت كثيراً من الإرهاب والتطرف، وأن مكافحتهما تحتاج للوعى والتأسيس الجيد للطلاب، والعمل على طرق التفكير والعقل، مختتماً: "جامعة القاهرة تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها، وبدأت أكبر مشروع لنشر التفكير العقلانى النقدى، الذى أصبح مقرراً دراسياً على طلاب القاهرة".

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