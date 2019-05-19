» بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور

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انستجرام

راغب علامة

إلهام شاهين

رانيا يوسف

أدت الفنانة رانيا يوسف وصلة رقص بمشاركة الفنانة الهام شاهين علي انغام اغنية الفنان راغب علامة "اللي باعنا خسر دلعنا".

وقامت رانيا بنشر مقطع فيديو جديدا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تناولهما السحور، وأدائهما وصلة الرقص.

 وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع الذي حقق 16.000 مشاهدة.

وكانت رانيا، نشرت عدة صور جديدة، عبر "الإنستجرام"، بصحبة مجموعة من الفنانين والفنانات، خلال تناولها السحور، مساء أمس، كان أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، نجلاء بدر، أمير شاهين، وإنجي المقدم.

وتألقت الفنانة بفستان "تايجر" متوسط الطول، مكشوف من جهة الصدر، مع مكياج هادئ، وشعر منسدل.

شاهد الفيديو..


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#ramadanvibes?? @elhamshahin1

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