  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

أمير الكويت ونظيره القطري

اتفاق مبدئي.. الحرب على إيران تُعجل من المصالحة الخليجية

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

امم افريقيا 2019

خطوات حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

السفارة الأمريكية في القاهرة

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

اغتصاب

مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

مصر تحصد المركز40 فى البحث العلمى بـ" الذكاء الاصطناعى"

بعد تخريب السفن

دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي

آخر الأخبار

رسميًا.. دول الخليج تطبق القيمة المضافة
رسميًا.. دول الخليج تطبق القيمة المضافة

وكالات

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد يفاجئ وزراء خارجية الخليج بهذا الأمر

#

"الجار الله" يكشف سر سعادة 5 دول خليجيه بسبب مصر

#

قطر تتراجع عن روايتها بشأن دعوة السعودية لـ«تميم»

#

قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

الاسطول الامريكى

دول التعاون الخليجي

تخريب لاسفن

ذكر الأسطول الأمريكي الخامس اليوم الأحد أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بالخليج العربي أمس السبت .

وأوضح الأسطول الذي يقع مقره في البحرين  في بيان له عبر موقع فيسبوك أن دول المجلس تزيد على نحو خاص الاتصالات والتنسيق مع بعضها البعض لدعم التعاون البحري الإقليمي والعمليات الأمنية البحرية بالخليج العربي.

وتعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لهجمات "تخريبية" في خليج عمان، قرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية قبالة سواحل إمارة الفجيرة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد الماضي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن سفينتين من بين السفن الأربعة ترفعان علم المملكة العربية السعودية. وذكرت شركة "البحري" أن إحدى السفينتين تابعة لها. بينما تتبع السفينة الثانية شركة "البحر الأحمر" للملاحة البحرية، وهي شركة خاصة تأسست في جدة عام 1987 وتتخذ من دبي مقرا لها .

وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية للإمارات .

وتحمل السفينة الثالثة علم الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما أكده مدير ميناء الفجيرة الكابتن موسى مراد في تصريح لـCNN ، فيما قال مسؤول في المجلس الوطني الإماراتي للإعلام إن السفينة الرابعة تحمل علم النرويج .

ووقع الحادث بعدما حذرت إدارة الملاحة البحرية الأمريكية، الجمعة الماضية، من أن إيران أو عملائها قد يتخذون خطوات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها ويستهدفون سفنا تجارية وناقلات نفط والبنية التحتية لإنتاج النفط بالمنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو
» أمريكا تعلن إجراء مناورات عسكرية بالخليج لمواجهة إيران
» للمرة الـ22.. "جالطة سراي" بطلًا للدوري التركي
» مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري بمنطقة "خفض التصعيد"
» ميلان يهزم فروسينوني.. ويبقي على حظوظه الأوروبية
» سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد
» البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه
» دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي
» إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح
» بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور
» "توطين " وظائف جديدة بالسعودية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة