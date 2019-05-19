بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

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الخليج

بيان

الاسطول الامريكى

بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بتسيير دوريات أمنية معززة في المياه الدولية في الخليج العربي، وذلك بالتنسيق مع البحرية الأميركية، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن الأسطول الأميركي الخامس.

وبحسب بيان الأسطول الأميركي الخامس، فإن “دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بتسيير دوريات أمنية معززة في المياه الدولية في المنطقة يوم 18 مايو، وعملت بالتحديد على تعزيز درجة الاتصال والتنسيق فيما بينها لدعم التعاون البحري الإقليمي، وعمليات الأمن البحري في الخليج العربي”.

ووفق ما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في اجتماع بمقر الأسطول الأميركي الخامس في العاصمة البحرينية المنامة، فإن سفن دول مجلس التعاون الخليجي، سواء القوات البحرية أو خفر السواحل، ستعمل بالتنسيق الوثيق مع بعضها البعض، ومع البحرية الأمريكية.

من جانبها، أعلنت البحرية الأميركية، الأحد، أنها أجرت تدريبات في بحر العرب بمجموعة حاملة طائرات أمرت بالتوجه إلى المنطقة لمواجهة تهديد من إيران.

وقالت البحرية، إن المناورات والتدريب أجريت بمجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكون” بالتنسيق مع سلاح مشاة البحرية الأميركي، وسلطت الضوء على “الفتك وخفة الحركة للرد على التهديد”، وكذلك للردع والحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأميركية، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.


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