مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت

19 مايو 2019 - 08:14 م

تواصلت التحقيقات في قضية وفاة الخادمة الفلبينية في الكويت أمس، واتخذت القضية مسارين، الأول أمني حيث تكشفت حقائق مثيرة أبرزها أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية، كما قاد تفريغ هاتفها إلى كشف خيوط تبرئ كفيلها من أي تهمة، أما المسار الثاني فهو دبلوماسي، حيث نفت الفلبين وقف إرسال العمالة إلى الكويت، مؤكدة احترامها للاتفاقية الموقعة بين البلدين الصديقين.

وأكدت مصادر- حسب صحيفة القبس الكويتية- أن رجال المباحث الجنائية استمعوا الى افادة كفيل الخادمة الذي اكد انه فوجئ بوفاة خادمته داخل غرفتها، ولم يوجهوا له أي اتهام، ودلت المعاينة الأولية على ان الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وقالت المصادر ان تحريات رجال المباحث دلت على ان العلاقة بين الخادمة وكفيلها وأبنائه جيدة ولا توجد مشكلات بينهم، وأنها كانت على وشك السفر الى موطنها لقضاء إجازة مع أفراد أسرتها بالاتفاق مع كفيلها. واوضحت المصادر ان التحريات دلت كذلك على ان الخادمة لديها علاقات متعددة وبفحص هاتفها النقال عُثر بداخله على مقاطع مُخلة عديدة مع أصدقاء لها من الجنسية الباكستانية، مشيرة إلى انه في يوم وفاتها دخلت غرفتها واغلقت الباب على نفسها من الداخل، واستمرت فترة طويلة جدا دون ان تخرج، وعندما شك كفيلها في الأمر ابلغ غرفة عمليات الداخلية، وجرى تحريك رجال الإطفاء لكسر الباب، وعُثر عليها جثة هامدة، وتم استدعاء محقق المخفر ورجال المباحث، وباجراء المعاينة الآولية تبين ان الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

ولفتت المصادر الى ان التقرير النهائي للطب الشرعي سيصدر قريباً وسيتضمن محتواه ان الوفاة طبيعية بناء على النتائج الأولية لمعاينة الجثة. اتفاقية العمالة إلى ذلك أكد نائب القنصل الفلبيني تشارلز هيرموسورا انه لا حظر على ارسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وعملية استقدام العمالة للبلاد مازالت مستمرة وقائمة.

وأوضح هيرموسورا في تصريح له بثته شبكة ABS-CBN Middle East الشرق الأوسط، أنه لا توجد أي تعليمات من وزارة الخارجية بشأن حظر ارسال العمالة ونحن بانتظار نتائج إدارة الأدلة الجنائية الكويتية.

وبين هيرموسورا أنه لا توجد حقيقة للأخبار التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن السفارة الفلبينية تنفذ تعتيما على قضية وفاة الخادمة.

وأضاف «كانت السفارة الفلبينية شفافة دائمًا واتحنا لوسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه القضية وغيرها من الحالات التي كانت لدينا في الماضي، مؤكدا الحفاظ على تحديث المعلومات للجمهور طوال الوقت.

وجدد هيرموسورا التأكيد على أن السفارة بمساعدة الحكومة الكويتية ستتبع جميع الوسائل القانونية لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

من جانبه، دعا رئيس اللجنة الأسقفية الفلبينية للرعاية الكنسية للمهاجرين والرُّحَّل الأسقف روبيرتو سانتوس إلى احترام الاتفاقية الموقعة بين بلاده والكويت.

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة ومقاضاة أي صاحب عمل مسيء، داعيا حكومة بلاده إلى توفير المزيد من الوظائف للفلبينيين حتى لا يضطروا إلى السفر للعمل في الخارج.