» ميلان يهزم فروسينوني.. ويبقي على حظوظه الأوروبية

19 مايو 2019 - 08:54 م

حقق فريق ميلان فوزًا غاليًا على فروسينوني، بهدفين دون رد، اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي، ليبقي على حظوظه في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز إمبولي على ضيفه تورينو 4 / 1، وبارما على ضيفه فيورنتينا 1 / صفر، فيما تعادل كييفو مع ضيفه سامبدوريا بدون أهداف.

وارتفع رصيد ميلان، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، إلى 65 نقطة، ليرتقي للمركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فروسينوني، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، أحرز كريستوف بياتيك الهدف الأول لميلان في الدقيقة 57، فيما تكفل سوسو بتسجيل الهدف الثاني للفريق اللومباردي في الدقيقة 66.

ويسعى ميلان للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي، المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال التي توج بها الفريق في سبع مناسبات.

وأنعش إمبولي آماله في تجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية إثر فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه تورينو.

وارتفع رصيد إمبولي، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة أمام جنوه، الذي تراجع للمركز الثامن عشر (أولى مراكز الهبوط).

في المقابل، تجمد رصيد تورينو عند 60 نقطة في المركز السابع.

وافتتح أفري أكوا التسجيل لإمبولي في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل ياجو فالكي لتورينو في الدقيقة 56.

ولم يهنأ تورينو بتعادله كثيرا، بعدما أعاد كريستيان ديل أوكرو التقدم لإمبولي في الدقيقة 65، فيما أضاف جيوفاني دي لورينزو وفرانشيسكو كابوتو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 70 و88.

وبات يتعين على إمبولي الفوز على مضيفه إنتر في المرحلة الأخيرة، التي ستجرى في الأسبوع القادم، لتفادي الهبوط رسميا، دون النظر لنتيجة مباراة جنوه مع مضيفه فيورنتينا في الجولة ذاتها.

من جانبه، ضمن فريق بارما البقاء رسميا في المسابقة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه فيورنتينا.

ورفع بارما رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقمص ماتيو سكوزاريلا دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80.

وخيم التعادل السلبي مباراة كييفو وضيفه سامبدوريا في وقت سابق اليوم.

وفشل سامبدوريا في استغلال النقص العددي بصفوف كييفو في تسجيل الأهداف، حيث اضطر الفريق المضيف للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد فيديريكو باربا.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع كما رفع كييفو رصيده إلى 16 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وكان يوفنتوس حسم التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي، فيما كان كييفو وفروسينوني هبطا رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.



