  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
بحث متقدم
فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

أمير الكويت ونظيره القطري

اتفاق مبدئي.. الحرب على إيران تُعجل من المصالحة الخليجية

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

امم افريقيا 2019

خطوات حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2019

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

السفارة الأمريكية في القاهرة

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

اغتصاب

مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

مصر تحصد المركز40 فى البحث العلمى بـ" الذكاء الاصطناعى"

تعرف عليها..

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ديفيد كوشنر

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أردوغان: لن نسمح بـ"صفقة القرن"

#

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل مثيرة عن "صفقة القرن"

#

أمريكا تفجر مفاجأة مدوية عن دور سيناء في "صفقة القرن"

#

أسرار جديدة عن «صفقة القرن»

البحرين

الخليج

صفقة القرن

عاصمة

سيُعلن البيت الأبيض عن القسم الأول مما يعرف بـ”صفقة القرن”، والتي ستتضمن ما يُطلق عليه المسؤولون الأمريكيون “ورشة عمل” اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وغزة والمنطقة، وفقا لما قاله مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لـCNN .

وستقام الجلسة في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26 يونيو المقبل، وستجمع عددا من وزراء المالية بمجموعة من الاقتصاديين البارزين في المنطقة.

وكان قد قال كوشنر في تصريحات لـCNN حول الخطة: “الناس يسمحون لصراعات أجدادهم بالتأثير على مستقبل أبنائهم، هذه الخطة ستقدم طريقا مثيرا للاهتمام وواقعيا ومستداما، وهو أمر غير متوفر حاليا”.

وقال المصدر الأمريكي لـCNN إن الخطة ستتضمن 4 عناصر وهي: البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

وقال المسؤول الأمريكي إن خطة السلام ستؤثر إيجابيا على اقتصاد المنطقة بشكل عام، إذ ستهدف لتحويل الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى تنمية الاقتصاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو
» أمريكا تعلن إجراء مناورات عسكرية بالخليج لمواجهة إيران
» للمرة الـ22.. "جالطة سراي" بطلًا للدوري التركي
» مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري بمنطقة "خفض التصعيد"
» ميلان يهزم فروسينوني.. ويبقي على حظوظه الأوروبية
» سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد
» البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه
» دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي
» إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح
» بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور
» "توطين " وظائف جديدة بالسعودية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة