» أمريكا تعلن إجراء مناورات عسكرية بالخليج لمواجهة إيران

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3 حاملات طائرات
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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، إجراء مناورات بحرية في بحر العرب، بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخرًا إلى منطقة الخليج؛ لمواجهة "تهديدات" محتملة من طهران.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية، إن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" الهجومية، ومجموعة الحاملة كيرسارج المعدة للإنزال البرمائي، إلى جانب وحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين أجرت عمليات مشتركة، يومي الجمعة والسبت.

وأوضح في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك" إن تلك العمليات تبرز قدرة البحرية الأمريكية على تعبئة الأصول بسرعة وتجميع مختلف المنصات مع مجموعة متنوعة من القدرات التشغيلية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المصدر نفسه، في بيان، أن الدول الخليجية بدأت تسيير "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بمنطقة الخليج، بدءًا من السبت.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الرياض، الإثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ويشارك خبراء أمريكيون في عمليات التحقيق حول الحادث.

وذكرت صحف أمريكية أن التحليل الأولي يشير إلى أن إيرانيين أو جماعات مدعومة من إيران تقف وراء استهداف السفن، حسب إعلام محلي.


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