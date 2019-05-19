علقة ساخنة من أحمد حجازي لـ«رامز»

19 مايو 2019 - 09:32 م

وقع أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، ضحية حلقة اليوم الأحد، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وفي بداية الحلقة ، سخر رامز من ملابس اللاعب قائلا: "إيه الجاكيت اللي أنت لابسه دا يا حجازي، دا بيعبر عن مثل العين فلقت الحجر، وأيه كمان الجزمة اللي أنت لابسها دي يخرب بيتك"، مضيفا: "أنت مكانش المفروض تيجي في هليكوبتر"، كسخرية من طول اللاعب.

وواصل «رامز» سخريته من مداف الفراعنة: "ناطحة سحاب خط الـ18، المفروض يجي بطيارة شحن بضائع مش طيارة خاصة بالبرنامج ومش عارف إزاي بيمشي في البيت عندهم، وعشان تطيب خاطره لازم تطلع له بسلم مطافي".

وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، ظهر حجازي في حالة من الثبات الشديد، رغم محاولات رامز لمضايقته، وصراخ الممثلين من حوله.

وخلال المقلب، وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة لأحمد حجازي، بعدها تم إقناعه بالتحكيم بين فريقين متنافسين فى مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه، بعدها صعدوا فوق الجسر، لينهار به الجسر ويقع فى المياه وسط فزع كبير انتاب اللاعب أثناء مواجهة الشلال.

وفي نهاية الحلقة، اعتدى اللاعب أحمد حجازي، بالضرب على رامز جلال، عقب علمه بالمقلب بعدما خلع رامز قناع الغوريلا عن وجهه.

واعتذر رامز لـ«حجازي» كي يتركه، وعلق حجازي قائلًا: "كنت هموت".

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

