  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

العثور على بيض ديناصور نادر عمره 145 مليون سنة

الصفحة الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. العثور على جلد ديناصور في كوريا الجنوبية

#

العثور على مقبرة ديناصورات بأمريكا

#

حملة لفحص مليون مواطن أفريقي للكشف عن "فيروس C"

#

سُجن 40 سنة ظلما لكنه نال مكافأة لا تُصدق

عثر مجموعة من الطلاب الجامعيين على بيض ديناصور نادر عمره 145 مليون سنة خلال إحدى النزهات عبر الريف الصيني.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية قام أربع طلاب صينيون في مقاطعة جيانغشي الصينية بنزهة عثروا خلالها على مجموعة من الأحجار الغريبة الشكل تبين فيما بعد أنها بيض ديناصور مغطى بالطين الأحمر وذلك بعد تعثرهم في كتلة طينية.

وبحسب الصحيفة، سارع الطلاب بإبلاغ أحد المتاحف المحلية في المنطقة حيث تم وضع الحفريات في متحف بمنطقة "بينكسيانغ" في مقاطعة جيانغشي.

وجرى استدعاء موظفين وخبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لإلقاء نظرة على هذا الاكتشاف الغامض.

يذكر أن مقاطعة جيانغشي الصينية تعتبر "مسقط رأس" الديناصورات في البلاد، بسبب عدد من الاكتشافات التي جرت فيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إبراهيم سعيد يوبخ لاعب وسط "الزمالك"
» هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الأسبرين" يوميًا
» دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة
» شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري
» الإسماعيلي يجهز "المحمدى" لموقعة الأهلي
» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان