  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

«جروس» يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح

#

"منصور" يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

#

8 من لاعبي الزمالك مهددين بالإنذار الثاني في مباراة نهضة بركان

#

حازم إمام: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب

المصريون

الزمالك

جروس

نهضة بركان

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها في الثانية عشر من منتصف الليل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

 حراسة المرمي: عمر صلاح.

 خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

 خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا.

 خط الهجوم: عمر السعيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إبراهيم سعيد يوبخ لاعب وسط "الزمالك"
» هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الأسبرين" يوميًا
» دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة
» شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري
» الإسماعيلي يجهز "المحمدى" لموقعة الأهلي
» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان