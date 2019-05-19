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وصول الفوج الثاني عشر من معتمري غزة عبر معبر رفح

الحياة السياسية

معتمري غزة
معتمري غزة

خالد الشرقاوي - وكالات

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وصل إلى الأراضي المصرية،  قادمًا من قطاع غزة الفوج الثاني عشر من معتمري قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.

ويضم الفوج 800 معتمر، حيث تم توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر جوًا إلى الأراضي العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

يذكر أن السلطات المصرية تقوم بفتح المعبر في اتجاه واحد يوم الأحد من كل أسبوع لعبور المعتمرين الفلسطينيين من قطاع غزة على عدة أفواج، بواقع 800 شخص في كل فوج.


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