قيادي سلفي يفتح النار على كاتب إسلامي لتأييده إيران

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أثار الكاتب الإسلامي، الدكتور محمد عباس، غضب حزب "النور" بإعرابه عن تأييده لإيران في حربها المرتقبة مع الولايات المتحدة والسعودية.
وقال عباس في تغريدة له على موقع "تويتر": "كنت مع السعودية ضد إيران فاغفر لي يارب ورغم انتقادي الشديد لإيران فإنني أقف معها ضد أمريكا والسعودية فهم أولياء لبعض".
من جانبه، رد شريف طه، القيادي بحزب "النور"، على إعلان الكاتب الإسلامي متهمًا إياه بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين"، على خلفية موقفه من التهديد الأمريكي بالحرب ضد إيران، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج إثر الهجوم على مصادر نفطية تابعة للسعودية.
وقال طه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "جماعة الإخوان وعناصرها دمروا أجيالاً ولا يزال دورهم في تزييف الوعي قائمًا.
وأضاف: "في جيل التيه دمروا أجيالاً ولا يزال دورهم في تزييف الوعي وحرف البوصلة قائمًا، جهل بالشرع وبالواقع مع قلة عقل وميزان مختل،هذا وأمثاله يدورون في فلك الإخوان المسلمين من حيث يشعرون أو لا يشعرون، هذا الجيل التائه الذي هلل لثورة الخميني ولحسن نصر الله ولكل من يخدعهم بالشعارات الكاذبة الخادعة ،وكانوا وما زالوا جزءًا عظيمًا من أزمة الصحوة الإسلامية وما آلت إليه من اضطراب وتعثر".


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