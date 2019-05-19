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تهديد خطير باستهداف 300 منشأة سعودية وإماراتية

عرب وعالم

هجوم حوثي علي السعودية
هجوم حوثي علي السعودية

محمد فضل- متابعات

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السعودية

الحوثيين

حرب

هددت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، الأحد، باستهداف 300 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.

ومنذ مارس 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، في تصريح لوكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرتهم، إن “عملية التاسع من رمضان تأتي تدشينا لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف للعدوان يضم 300 هدف حيوي وعسكري”، حسب قوله.

وأوضح أن تلك الأهداف تشمل “مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية، على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية، وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للعدوان في اليمن”.وقالت الوكالة، التي يديرها الحوثيون، نقلا عن المصدر إن الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية في الإمارات والسعودية إضافة إلى قواعد تابعة لهما في اليمن.

وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.


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