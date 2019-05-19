طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة

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خالد الشرقاوي - وكالات

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شهد مطار القاهرة الدولي، هبوطاً اضطرارياً لطائرة سعودية، أثناء رحلتها من لندن إلى الرياض، لإنقاذ حياة رضيع سعودي تعرض لوعكة صحية مفاجئة وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات القريبة من المطار.

تلقي برج المراقبة إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 106 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض رضيع سعودي الجنسية "6 شهور" لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الرحلة بالهبوط داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للرضيع والكشف عليه.

وقامت إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بعمل إجراءات خروج ونقل الرضيع إلى إحدى المستشفيات المجاورة للمطار.


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