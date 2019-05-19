  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

بالفيديو.. فنان شهير يرفض خلع ابنته الحجاب وعملها بالفن

آخر الأخبار

ابنة الفنان الشهير
ابنة الفنان الشهير

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ذبح فنان شهير داخل منزله

#

مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان فنان شهير

#

فنان شهير: أرفض عمل زوجتي أو ابنتي بالوسط الفني

#

وفاة نجل فنان شهير بشكل مفاجئ

قال الفنان ماجد المصري، إنه شجع ابنته على ارتداء الحجاب، ولم يفرضه عليها وهذا ما أدى إلى ارتدائها للحجاب باختيارها، كما أكد رفضه القاطع لفكرة عملها في مجال التمثيل.

وعلق "المصري" على وصفه بتناقض الشخصية، خلال برنامج "شيخ الحارة 3" على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يؤمن بالحريات لكن في حدود، خاصة إذا ما تعلق الأمر ببيته، فهو راعي البيت، وكل راع مسئول عن رعيته، وما فعله مع ابنته من حقه كأب، أما إذا طلب منها زوجها خلع الحجاب ففي تلك الحالة سيكون زوجها هو المسئول عنها.

وأشار، إلى أن كل ما فعله كان توضيحه لها أن الحجاب ليس مجالاً للمزاح حتى ترتديه ثم تخلعه ثم تعود فترتديه مرة أخرى، وعندما قررت أن ترتديه أكد له أن لن يسمح لها مرة أخرى بخلعه.

وأضاف ماجد المصري، أن عمله في ملهى ليلي في مرحلة مبكرة كان لضرورات العمل، ولا يعني ذلك أنه كان مثلاً يحتسي الخمر، كما أن كل ذلك لا علاقة له بما يحدث في بيته.

كما أكد "المصري" رفضه السماح لابنته العمل بالفن، رغم أن ابنه درس التمثيل ويعمل كمخرج الآن وعمله ابنه الآخر بالتمثيل، إلا انه لا يسمح لابنته بدخول مجال الفن على الإطلاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الأسبرين" يوميًا
» دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة
» شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري
» الإسماعيلي يجهز "المحمدى" لموقعة الأهلي
» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف
» ظهور فنانة شهيرة بالمستشفى .. و مخرج يطلب الدعاء لها

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان