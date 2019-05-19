  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

في ليلة التتويج

يوفنتوس ينتزع تعادلًا صعبًا من أتالانتا

الرياضة

اليوفنتوس
اليوفنتوس

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»

#

ناميبيا وغينيا بيساو يتأهلان إلى أمم أفريقيا

#

توتنهام يفلت من الهزيمة أمام آرسنال

#

شباب قسنطينة يخطف تعادلًا قاتلًا من الإسماعيلي

الدوري الايطالي

المصريون

يوفنتوس

أتالانتا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء يوفنتوس أمام أتالانتا، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو".

الهدف الأول جاء عبر السلوفيني يوسيب إيليتشيتش فى الدقيقة 33 من عمر المباراة ليتقدم لصالح أتالانتا.

وفى الشوط الثاني أدرك الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم اليوفي التعادل للبيانكونيري عند الدقيقة 80 .

يذكر أن يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالى للمرة الثامنة على التوالى ليصل حاليا إلى النقطة 90، فيما يأتى أتلانتا فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.

ويحتفل يوفنتوس اليوم بالتتويج بلقب الكالتشيو الذى حققه هذا الموسم من الجولة الـ33 من عمر اللقاء.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إبراهيم سعيد يوبخ لاعب وسط "الزمالك"
» هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الأسبرين" يوميًا
» دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة
» شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري
» الإسماعيلي يجهز "المحمدى" لموقعة الأهلي
» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان