  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

"الديهي":

عاصم عبد الماجد كان اشتراكيًا ولم يكن إسلاميًا

الحياة السياسية

المهندس عاصم عبدالماجد
المهندس عاصم عبدالماجد

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"الإخوان" فشلت في عرض قضيتها في الكونجرس ومجلس العموم

#

عبد الماجد يكشف عن خسارة فادحة للإخوان

#

عبد الماجد: ليس لي اهتمامات إلا كشف "شيوخ المندسة"

#

عبد الماجد: "وجدي غنيم" يهين نفسه

نشات الديهى

إسلامي

عاصم عبدالماجد

اشتراكي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشيخ عاصم عبد الماجد شخصية "دموية بامتياز"، وأنه مازال فخور بالجرائم التي ارتكبها ويقول أن ما فعله هو اجتهاد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، أن عاصم عبد الماجد كان قد أعلن انفصال محافظة أسيوط عن مصر، كما أنه قام بقتل أكثر من 117 ضابط بالشرطة.

وأشار "الديهي"، إلى أنه حكم على عاصم عبد الماجد بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحينها أعلن توبته عن الفكر الجهادي، وعندما وصل الإسلاميين للحكم خرج من السجن بعفو رئاسي وعاد لأفكاره الجهادية مرة أخرى.

وتابع "الديهي"، أن عاصم عبد الماجد ولد عام 1985 بمحافظة المنيا وينتمي لأسرة بسيطة، موضحًا أن والده كان موظف بوزارة التربية والتعليم وكان عضو بالاتحاد الاشتراكي.

وذكر "الديهي"، أن عاصم عبد الماجد كان اشتراكيا مثل والده ولم يكن إسلاميا على الإطلاق، حيث أنه التحق بكلية الهندسة جامعة أسيوط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة
» شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري
» الإسماعيلي يجهز "المحمدى" لموقعة الأهلي
» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف
» ظهور فنانة شهيرة بالمستشفى .. و مخرج يطلب الدعاء لها
» الزمالك يخسر من نهضة بركان في ذهاب "الكونفدرالية"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان