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أميرا قطر والكويت يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

عرب وعالم

أميرا الكويت وقطر
أميرا الكويت وقطر

خالد الشرقاوي - وكالات

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بحث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر، ونظيره القطري تميم بن حمد، اليوم الأحد، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالكويت، في إطار زيارة قصيرة هي الثانية لأمير قطر إلى الكويت العام الجاري، بحسب وكالتي الأنباء الكويتية والقطرية.

واستقبل الأمير صباح نظيره القطري بالمطار، وأقام له مأدبة إفطار وعقد معه محادثات ثنائية.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية واستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ولم توضح الوكالة الكويتية أو نظيرتها القطرية تفاصيل اللقاء.

فيما أشارت الوكالة القطرية إلى أن الأمير تميم بن حمد سيختتم زيارته للكويت، اليوم، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في قطر.

وستتناول الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد شهر رمضان الجاري، "صفقة القرن" يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

ويأتي ذلك في ظل توتر تشهده منطقة الخليج، عقب التلويح بالتصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، وإرسال حاملة الطائرات الأضخم في العالم للخليج.

والسبت وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين؛ لبحث "هجوم جماعة الحوثي المدعومة من إيران على سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالمملكة".


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