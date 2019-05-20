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الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: كلامك بعيد عن الاحترام والتربية

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الغندور
الغندور

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الزمالك

الاهلى

رد خالد الغندور - الإعلامي بقناة المحور - على سخرية سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - والتي وجهها له قبل أيام ، مطالبا الهيئة الوطنية للإعلام بالتدخل.

وقال "الغندور" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" : "استغربت جدًا من تطرق سيد عبد الحفيظ لأمور لا علاقة لها بكرة القدم .. انتظرت أن يرد عليّ بالمنطق .. ومناقشة القرارات التحكيمية ونحن جميعا نتقبل الانتقاد لكنه تحدث في أمور بعيدة عن الاحترام والتربية".

وتابع: "سيد عبد الحفيظ لم يجد حجة للرد عليّ فسخر من قصر قامتي ، مع أن ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم قصير القامة أيضًا".

وأكمل: "البني آدم لا يُقاس إلا بتفكيره وعقله وتحمله المسؤولية، والرجل هو من يواجه بالدليل والمنطق والعقل دون التطرق إلى أمور خارجة عن الإطار العام، خاصةً أنني كنت قائد سيد عبدالحفيظ حين زاملته في الملاعب".

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