» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"

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أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "أسوشيتد بريس" الأمريكية عن وقوع مذبحة كبرى في في شمال البرازيل نتج عنها وفاة 11 شخصا.
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