» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"

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مقتل 11 شخصا

كشفت صحيفة "أسوشيتد بريس" الأمريكية عن وقوع مذبحة كبرى في في شمال البرازيل نتج عنها وفاة 11 شخصا.

و قالت الوكالة إن 7 مسلحين هاجموا حانة في ولاية بارا البرازيلية شمالي البلاد، وأطلقوا النار بداخلها، ما تسبب في مقتل 11 شخصًا وإصابة شخص واحد.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الحادث، ولكن ذكرت المتحدثة باسم الولاية ناتاليا ميلو، أن هناك بالفعل "مذبحة" وقعت في الولاية.

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