  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

الداخلية:

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

آخر الأخبار

الأمن
الأمن

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تونس تدعو لحقن دماء الليبيين ووقف فوري لإطلاق النار

#

مقتل صحفية في تبادل إطلاق النار

#

عمل إرهابي بأيرلندا الشمالية والشرطة تتأهب

#

الأردن.. تجدد إطلاق النار شمالي البلاد احتجاجا على مقتل شاب

الداخلية

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه ورد معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج، لعناصر حركة "حسم" المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها: "رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحيازتهم على 4 قطع أسلحة آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة الـ r.salt والنترات، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وأوضحت الوزارة، أنه في الإطار ذاته، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، في أحد الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادًا لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، عُثر بحيازتهم على 5 بنادق آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة
» شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري
» الإسماعيلي يجهز "المحمدى" لموقعة الأهلي
» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف
» ظهور فنانة شهيرة بالمستشفى .. و مخرج يطلب الدعاء لها
» الزمالك يخسر من نهضة بركان في ذهاب "الكونفدرالية"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان