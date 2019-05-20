  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

مال وأعمال

دولار
دولار

متابعات

أخبار متعلقة
#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

دولار

البنوك

تعاملات

سعر صرف

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث بلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.05 جنيه، وللشراء و17.14 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.98 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.98 جنيه للشراء، و17.08 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إبراهيم سعيد يوبخ لاعب وسط "الزمالك"
» هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الأسبرين" يوميًا
» دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة
» شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري
» الإسماعيلي يجهز "المحمدى" لموقعة الأهلي
» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان