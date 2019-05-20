أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

20 مايو 2019 - 09:33 ص

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث بلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.05 جنيه، وللشراء و17.14 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.98 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.98 جنيه للشراء، و17.08 جنيه للبيع.