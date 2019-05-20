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اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات

الرياضة

مجلس الأهلى
مجلس الأهلى

محمد عبد الحارس

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا تكميليًا لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادي على الصعيد الإدارى والإنشائى والرياضى، وفى مقدمتها ملف النشاط الرياضى.

وعقد المجلس اجتماع السبت قبل الماضى، وقرر خلاله تكليف مجلس أمناء قناة النادى بتطوير الرؤية الإعلامية المناسبة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق مع المنظومة الإعلامية التى تضم إدارة الإعلام بالنادى ومجلة الأهلي، وقناة الأهلى، كما قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة والذى يترأسه محمود الخطيب.

واستمع المجلس إلى تقرير من رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضى، عن الموسم الجارى، وأوضاع الفرق الرياضية فى ضوء التقرير الذى قدمه حول نتائج فرق النادى بالمنافسات المختلفة في كل الألعاب.

وقرر مجلس الإدارة وضع خطة شاملة لتطوير فرق النشاط الرياضي، خصوصًا اللعبات الجماعية بما يليق بمكانة النادي ويلبي طموحات جماهيره والمنافسة على كل البطولات.


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