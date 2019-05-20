الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

20 مايو 2019 - 09:56 ص

اعترضت قوات التحالف العربى، اليوم الإثنين، صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثيين الإرهابية، باتجاه مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن قوات الدفاع الجوى السعودى فى الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثى إيرانى، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين.



