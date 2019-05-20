"زعيم الثغر" يختتم تدريباته استعدادًا لـ "الطلائع"

يختتم فريق الاتحاد السكندري، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المرتقبة في الدوري الممتاز، بعدما انتظم في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، لمدة 72 ساعة قبل موقعة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويضع الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، خلال التدريب الختامي اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة.

وحرص «طولان» علي مشاهدة سى دي لمباريات طلائع الجيش الأخيرة خلال مشواره بمسابقة الدوري، للتعرف علي نقاط القوة والضعف لدي المنافس قبل موقعة الغد.

وفي سياق متصل رصد محمد مصيلحي رئيس النادي، مكافآت مالية كبيرة تصرف للاعبين لتحفيزهم وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة تعد عنق زجاجة في مشوار زعيم الثغر.