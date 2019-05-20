  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

أحمد موسى

موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا

حلمي النمنم

"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة

وزير الكهرباء

"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الأمن

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

المتهمة

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

صحيفة رسمية..

14 امتيازا للحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

آخر الأخبار

الملك سلمان
الملك سلمان

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعرف على شروط الحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

#

وزير التموين يدلى بصوته الاستفتاء على التعديلات الدستورية

#

المالية تزف بشرى للمواطنين عن القيمة المضافة

#

"المحافظين البريطاني" يوقف 14 من أعضائه بسبب عدائهم للإسلام

كشفت الجريدة الرسمية السعودية تفاصيل قانون "الإقامة المميزة" الجديد، متضمنًا 14 مادة، أبرزت بشكل خاص الامتيازات التي سيحظى بها أصحاب مثل هذه الإقامة، والشروط الواجبة لاستحقاقها.

ونص القانون على أن حامل الإقامة المميزة في المملكة يتمتع بالحقوق والمزايا التالية:

1- الإقامة في المملكة مع أسرته.

2- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

3- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

4- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية؛ وذلك فيما عدا مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.

5- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعا وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ونص القانون كذلك على أن "هذا الحق قابل للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة".

6- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يُسمح باقتنائها نظاميا في المملكة.

7- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته؛ فيما عدا المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

8- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

9- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

10- مزاولة الأعمال التجارية؛ وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

أما الشروط الواجبة في المتقدم للحصول على الإقامة المميزة بالسعودية بنوعيها المؤقت والدائم، فتتمثل في التالي:

11- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

12- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.

13- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

14- تقديم سجل جنائي يثبت خلوّ المتقدم من السوابق، تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يُثبت خلوّه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

علاوة على ذلك، أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدما من داخل المملكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة
» شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري
» الإسماعيلي يجهز "المحمدى" لموقعة الأهلي
» اجتماع مهم لمجلس الأهلى لمناقشة هذه الملفات
» فنان شهير: أتمنى حذف جميع مشاهدي الساخنة من تاريخي
» هكذا أجاب "أحمد حجازي" على سؤال: أنت أهلاوي ولا زمالكاوي؟
» علاقة غير شرعية بين أب وابنته وراء جريمة "البساتين"
» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"
» نجم الأهلي السابق: لاعب الزمالك حاجة تقرف
» ظهور فنانة شهيرة بالمستشفى .. و مخرج يطلب الدعاء لها
» الزمالك يخسر من نهضة بركان في ذهاب "الكونفدرالية"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان