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في بوليفا..

شاهد.. وفاة حكم أثناء مباراة كرة قدم في الدوري

الرياضة

الحكم فيكتور هوغو هورتادو
الحكم فيكتور هوغو هورتادو

متابعات - أمينة عبد العال

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توفي الحكم فيكتور هوجو هورتادو، خلال مشاركته في مباراة على ملعب بوليفي والذي شهد احتجاجات عديدة على اللعب فيه.

وتوفي الحكم البوليفي، في الدقيقة 54 من لقاء جميع بين فريقي ألويز ريادي وأورينتي بيتروليرو في الدوري البوليفي.

وحاول الطاقم الطبي للفريقين إنقاذ الحكم الذي داهمته أزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله سريعًا إلى المستشفى، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فيها.

وأقيمت المباراة في مدينة بالقرب من العاصمة البوليفية لاباز على ارتفاع يصل إلى 4150 مترًا فوق سطح الأرض، وهو ارتفاع لا ينصح الأطباء على الإطلاق بتجنب لعب كرة القدم فيه على الإطلاق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ناقش مرارًا منع اللعب في ملاعب على مستوى عال عن سطح البحر وخصوصًا في لاباز البوليفية، التي احتجت عدة اتحادات في أمريكا الجنوبية على اللعب فيها.




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