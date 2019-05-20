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"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الحياة السياسية

مبارك
مبارك

متابعات - أمينة عبد العال

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إسرائيل

إيران

مبارك

فجر السعيد

أكد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أن كلاً من إيران وإسرائيل يمثلان خطرا كبيرا على المنطقة العربية.

وأضاف  في حواره مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الذي نشرته كاملا في صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين 20 مايو،أن "أطماع إيران ومساعيهم واضحة، وتهديدهم للخليج لا يمكن السكوت عليه".

واستطرد الرئيس المصري السابق: "لكن أطماع إسرائيل أيضًا واضحة وبالذات في ظل الحكومة الحالية، ولا بد من التعامل مع الموضوعين بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر".

قال مبارك: "أنا لا أنكر أن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة وهذا يهدد الأمن القومي العربي، حيث إنه بعد عام 2011 تحديدًا كل القوى التي لها أطماع في منطقتنا استغلت هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها".

وأكد الرئيس المخلوع لمصر، أن "بلاده وقفت مع العراق في حربه ضد إيران، وأيضًا مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم".

وأردف مبارك: "أنا مع الملك عبد الله العاهل السعودي السابق، كنا لنا رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معهم، حاولت أن أحسن العلاقات مع إيران أيام الرئيس خاتمي، وتقابلت معه في جنيف، ولكن المتشددين عندهم عقدوا أي فرصة لتحسين العلاقات"

وتذكر الرئيس المصري الأسبق، ما فعله المرشد الإيراني خامنئي خلال أحداث ثورة يناير، حيث قال: "لا ننسى أنه في أثناء أحداث يناير 2011 هنا في مصر، طلع المرشد الإيراني يوم جمعة وبشكل غير مسبوق وألقى خطبة باللغة العربية يحرض فيها على الثورة الإسلامية في مصر، أطماع إيران ومساعيهم واضحة، وتهديدهم للخليج لا يمكن السكوت عليه".

أما بخصوص إسرائيل فقال مبارك، "أطماع إسرائيل أيضًا واضحة بالذات في ظل الحكومة الحالية، فلابد من التعامل مع الموضوعين بحيث لا يطغى موضوع منهم على الآخر، أنا قناعتي أن القضية الفلسطينية قد تبدو كامنة بفعل الظروف الإقليمية والدولية الحالية، لكن كما قلت محاولة فرض حلول غير عادلة بسبب اختلال موازين القوى لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت".


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