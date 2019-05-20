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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الأسبرين" يوميًا

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الأسبرين

متابعات-علا خطاب

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كشف باحثون من الولايات المتحدة عن أن خطر حدوث نزيف في الدماغ يزداد حال تناول حتى جرعات صغيرة من الأسبرين يوميًا.

وأفادت قناة "CNN" استنادًا إلى توصيات الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية، بأن الأطباء أوقفوا وصف الأسبرين للمرضى كدواء وقائي لكبار السن، الغير معرضين للإصابة بأمراض القلب، مع أن هذا كان من الأمور المعتادة سابقًا.

فقد كشفت الدراسات والبحوث الجديدة بأن تناول جرعات صغيرة من الأسبرين يوميًا في أفضل الأحوال هو تبذير، أما الأسوأ فهو زيادة خطر حدوث نزيف داخلي والموت المبكر.

ويقول الباحثون، "إن تناول جرعة من الأسبرين يوميا كتدبير وقائي من أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية، يرتبط بخطر حدوث نزيف دموي في الدماغ لدى الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالات".

كما درس الباحثون نتائج 13 دراسة علمية، اشترك فيها 130 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 42-74 سنة، لا يعانون من أمراض القلب، ولم يصابوا بالجلطة الدماغية، كانوا يتناولون الأسبرين كتدبير وقائي من هذه الأمراض. اتضح في النهاية أنه في جميع هذه الدراسات، ارتبط الأسبرين بزيادة خطر الإصابة بنزيف دموي في الدماغ بنسبة 0.63 %

لذلك يقول أخصائي أمراض القلب روجر بلومينتال، "يجب بحذر كبير وصف الأسبرين للمرضى الذين لا يعانون من أمراض القلب. والأفضل تحسين نمط حياتهم ومراقبة مستوى ضغط الدم والكوليسترول عندهم".


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